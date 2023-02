Karneval 2023 in Meerbusch „Für viele Kinder ist es der erste Zug“

Dass in der Pastor-Jacobs Schule in Lank in den Tagen vor der heißen Phase der diesjährigen Karnevalssession jecke Kinder am Werk sind, sieht der Besucher schon von außen. An allen Fenstern der Klassenzimmer kleben bunte Karnevalsmotive: Masken, Clowns und Kamelle schmücken die Scheiben im gesamten Schulgebäude an der Kemperallee. Und in den Klassenräumen geht es schon seit einigen Wochen närrisch zu. Denn hier basteln die Kinder, gemeinsam mit den Eltern und den Klassenlehrern, ihre Kostüme für den großen Kinderkarnevalszug, der am kommenden Samstag in Lank-Latum durch die Straßen ziehen wird.