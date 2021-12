Kinder in Meerbusch : „Nierst Aktuell für Kids“ feiert ersten Geburtstag

Nierst Seit einem Jahr wird die Kinderzeitung „Nierst Aktuell für Kids“ kostenlos verteilt. In der Jubiläumsausgabe gibt es unter anderem einen Backstage-Bericht über Fortuna Düsseldorf.

„Die Kinder-Reporter haben sich in den vergangenen Monaten teils persönlich und teils digital getroffen“, erzählt Ilona Appel. Natürlich sei es am schönsten, wenn eine Reportage nach einem gemeinsamen Ausflug entstehe, etwa in den Trampolinpark oder in den Klettergarten. Appel: „Wegen Corona war das aber oft nicht möglich – doch trotz aller Einschränkungen hatten alle Beteiligten immer viel Spaß.“ Für die Jubiläumsausgabe durften sich die beiden Reporter Timm und Felix sogar bei Fortuna Düsseldorf backstage umschauen. Außerdem gibt es eine Fotostory über den Weg der Kartoffel vom Feld bis in die Tüte und eine Reportage über den Besuch im Star Wars Museum. „Die Kids haben so viele Ideen – der Themenvorrat reicht locker bis Ende 2022“, kündigt Ilona Appel an.