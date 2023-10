Jugendfarm in Meerbusch Frische Farbe für die Arche Noah

Am kleinen Teich, der von Enten und Schildkröten bewohnt wird, nimmt die neue Regenbogenbrücke Gestalt an. Beate Enzel vom Abenteuerspielplatz schrubbt gemeinsam mit den Helfern und den anwesenden Kindern die Pfähle des Geländers ab, danach werden sie in den Farben des Regenbogens gestaltet. Die Regenbogenbrücke ist ein in der Literatur verwendetes Symbolbild, verstorbene Haustiere gehen über diese Brücke, um auf der anderen Seite auf ihre Besitzer zu warten. Auf dieser Brücke sollen später die Namen von Tieren aufgeschrieben werden, die in der Arche verstorben sind. „Viele unserer Tiere kommen ja erst in hohem Alter zu uns, wenn sie von ihren Besitzern abgegeben werden. Hier können sie ihre letzten Jahre in einer schönen Umgebung und gut versorgt verbringen – und wenn sie gestorben sind, können wir uns mit dieser Brücke an sie erinnern“, verrät Michaela Danker die Pläne für diesen Ort.