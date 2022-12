Bauarbeiten in Meerbusch Kiefelsbergweg wird saniert

Der Abschnitt zwischen Rilkestraße und Pappelallee ist in keinem guten Zustand. Der Belag ist in weiten Teilen aufgebrochen, die Straße teils seitlich abgesackt, und tiefe Risse ziehen sich durch den Asphalt, in denen teils bereits Pflanzen wachsen. Entsprechend ist die Sperrung für den Autoverkehr aus Sicherheitsgründen erfolgt. Ein Bodengutachten hat ergeben, dass der Unterbau und Untergrund des Weges eine überwiegend geringe Lagerungsdichte aufweist. Der Baugrund ist insgesamt von schlechter und ungünstiger Qualität, wodurch die Absackung im östlichen Bereich des Weges entstanden ist.