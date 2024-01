Karneval KG Blau-Weiss feiert Wagenbaurichtfest

In den vergangenen Jahren hatte das Richtfest stets freitagabends stattgefunden, diesmal am Samstagnachmittag. „Wir wollten damit auch Familien und Kinder ansprechen“, sagt Geschäftsführerin Jennifer Hermes. Den Wagen, der an Rosenmontag im vorderen Abschnitt des Umzugs durch Düsseldorf rollen wird, bekam aber niemand zu Gesicht. „Einzig der Präsident durfte ihn schon sehen und hat ihn für gut befunden“, berichten die beiden Wagenbauer Patrik Spanke und Michaela Temme, die in den vergangenen Monaten viel Arbeit und Herzblut in den Bau gesteckt haben. An die 200 Stunden hat das Duo investiert, um den Wagen fertigzustellen. 25 Dachlatten, 45 Liter Kaschiermasse, 5000 Blatt Kaschierpapier, zehn Liter Wand- und drei weitere Liter Künstlerfarbefarbe, anderthalb Rollen Draht, zwölf Rollen Kreppband und fünf Quadratmeter Presspappe verwendeten sie dafür. Spanke: „Der größte Teil der Arbeit ist dafür draufgegangen, den Unterbau mit Eisenträgern zu erhöhen.“ Diese Erhöhung um gut acht Zentimeter sei notwendig gewesen, da man sonst an einer Kurve nahe des Rathauses in Düsseldorf Probleme mit dem welligen Boden bekommen hätte. Fotos des Wagenbaus ließen erahnen, wie das Sessionsmotto „Wat et nit all jöwt“ des Comitee Düsseldorfer Carneval umgesetzt wurde – so gehen die Blau-Weissen natürlich auch auf ihr Jubiläum zum 66-jährigen Bestehen ein.