Sport in Meerbusch Keine Tribüne für Mataré-Sporthalle

In ihnen ist neben den Standards für Wettkämpfe im Vereinssport auch jeweils eine Tribüne für Zuschauer geplant, wie sie gerade in den höheren Spielklassen gebraucht wird. Aus diesem Grund sieht die Verwaltung eine weitere Tribüne in der Halle des Mataré-Gymnasiums als überflüssig an. Diese wäre zudem wegen des nachträglichen Einbaus mit „erheblichen Kompromissen“ verbunden, etwa einer verminderten Größe, da sie die Gegebenheiten der Sporthalle berücksichtigen muss. Dazu kommt, dass die Baukosten seit beginn der Planungen massiv gestiegen sind und inzwischen bei mindestens 500.000 Euro liegen. Zudem sei der städtische Service Immobilien nach wie vor stark ausgelastet, so, dass mit einer Umsetzung vorerst nicht zu rechnen sei.