Sturm: Kein Unterricht am Montag

Aus Sicherheitsgründen wird am Montag in den Schulen nicht unterrichtet.Die Grundschulen bieten eine Betreuung an.

(RP) Die weiterführenden Schulen im Stadtgebiet bleiben am Montag, 10. Februar, angesichts der aktuellen Orkanwarnung komplett geschlossen. Das teilte die Stadtverwaltung am Nachmittag mit. Stattdessen werde es einen Studientag mit Hausarbeiten geben. Das haben die Schulleiter entschieden. Die Leiter der Grundschulen haben sich entschlossen, in den Schulen am Montag Betreuung anzubieten. Der Unterricht fällt aus, alle Eltern sind schriftlich informiert und entscheiden selbst, ob sie ihr Kind bringen oder nicht, so die Stadtverwaltung. Die städtischen Kitas bleiben geöffnet, um die Betreuung der Kleinkinder sicherzustellen. Die Entscheidung, das Kind in die Kita zu bringen oder nicht, liegt bei den Eltern.