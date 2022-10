Bürgermonitor Meerbusch : Kein Glasfaser für den Kullenberg

Meerbusch Die Anwohner fühlen sich von der Entwicklung der digitalen Infrastruktur abgehängt – für den Anbieter würde sich ein Anschluss aber nicht rechnen.

Der Ausbau des Glasfasernetzes in Meerbusch schreitet zügig voran. Hört man. Glaubt man. Und für weite Teile des Stadtgebietes trifft dies auch zu. Aber eben nicht für jeden Winkel. In Langst-Kierst gibt es eine Straße, die von der Planung gestrichen wurde. Betroffen sind fünf Häuser, Kullenberg 23 bis 31. Das wollen die Anwohner nicht einfach hinnehmen.

Sie protestieren gegen die Entscheidung: „Wir fühlen uns als Bürger zweiter Klasse!“ Wirklich alles haben sie versucht, um einen Anschluss an die schnelle Internetleitung zu erreichen. Vergeblich. Nicht zum ersten Mal habe man die etwas außerhalb des Ortes gelegene Nachbarschaft beim Ausbau der Infrastruktur übergangen, sagt Robert Mertens. In Hausnummer 23 ist der 48jährige aufgewachsen, auf dem Grundstück daneben steht das Haus, das er 2007 gebaut hat und mit Frau und Tochter bewohnt. „Das ging schon mit dem Kabelfernsehen los, das im Ort verlegt wurde, nur nicht hier“, erinnert sich der Ingenieur. „Dann gab es die inzwischen obsolete Diskussion ums Erdgas. Die Möglichkeit, dass wir Stadtgas verlegen und den Anbieter wechseln können, war für uns nicht gegeben.“ Zwei Beispiele, die seinen Unmut untermauern. „Nur beim gestiegenen Verkehr, da sind wir mittendrin“, merkt Robert Mertens ironisch an. „Er hat auf unserer Kreisstraße stark zugenommen, niemand hält sich an das 50-Stundenkilometer-Limit.“