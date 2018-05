Meerbusch : Katakombe: Ferienspaß für Kinder und Jugendliche

Rasant geht es beim Wassersport-Wochenende zu. Foto: Endermann

Meerbusch Wer in den Ferien noch nichts vor hat, wird im Sommerprogramm des evangelischen Jugendzentrums Katakombe fündig. Dort gibt es für Kinder und Jugendliche wieder attraktive und spannende Angebote für die freie Zeit. In den Pfingstferien steht am Mittwoch, 23. Mai, ein Werwolftag auf dem Programm. Die Rollenspiele für Anfänger und Fortgeschrittene beginnen um 15 Uhr. Kinder ab acht Jahren, Jugendliche und jung gebliebene Erwachsene können mitspielen. Zwischendurch gibt es einen kostenlosen Imbiss, eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Am Donnerstag, 24. Mai, wird es eine Abenteuertour durch die Kluterthöhle für Kinder ab acht Jahren und Jugendliche geben. Mit Helm, Taschenlampe und Gummistiefeln geht es kraxelnd, kletternd und kriechend durch die dunklen Gänge. Wechselklamotten nicht vergessen! Der Ausflug kostet neun Euro. Ein Wasserski-Wochenende mit Zelten am See erwartet Kinder, Jugendliche und interessierte Eltern am 16./17. Juni. Im Preis von 59 Euro sind zweimal zwei Stunden Wasserski für Anfänger und Könner, das Ausleihen der Skier, Schwimmwesten und die Gebühr für das Zelten enthalten. Am Samstag, 30. Juni, wird eine Fahrt zu den Karl-May-Festspielen nach Elspe angeboten. Gezeigt wird "Winnetou II". Im Preis von 32 Euro (Erwachsene 45 Euro) sind Busfahrt, Eintritt und die Vorprogramme enthalten.

Für die Ausflüge zur Kluterthöhle, zu den Karl-May-Festspielen sowie für das Wasserski-Wochenende ist eine Anmeldung erforderlich unter Telefon 02159 912388.

(RP)