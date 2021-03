Brauchtum in Meerbusch : Spendenaktion der Nierster Jecken „KG Kött on Kleen“

Nierst Die KG Kött on Kleen aus Nierst hat sich trotz ausgefallener Session ein Karnevalsmotto überlegt, und zwar „Mer Halde Tusame“. Dazu gehörte auch eine Spendenaktion inklusive Fotowettbewerb. Dabei kamen mehr als 2500 Euro zusammen.

(ena) Das war kein gutes Jahr für die Jecken aus Nierst. Wegen der Corona-Pandemie musste der Karnevalsverein KG Kött on Kleen aus Nierst die Session 2020/21 komplett absagen: keine Sitzungen, kein Wagenbau, kein Rathaussturm, kein Rosenmontagszug. Um sich dennoch in der Krise vereint zu zeigen, hat sich der Vorstand der KG Kött on Kleen überlegt, diese Session unter ein besonderes Motto zu stellen: „Mer Halde Tusame“. Hintergrund: Corona stelle nicht nur das Brauchtum mit seinen Veranstaltungen vor große Herausforderungen, sondern alle Menschen, den Handel und die Gastronomie und auch karitative Einrichtungen, erklärt der Vorstand. Daher hat sich die KG Kött on Kleen entschieden, Meerbuscher Organisationen in dieser schweren Zeit helfen zu wollen. Dafür wurde ein exklusiver Sessions-Pin entworfen, der gegen eine Spende von mindestens fünf Euro erhältlich war. Damit möglichst viele Spenden zusammen kamen, haben die Karnevalisten unter dem Hashtag #MerHaldeTusame eine Fotochallenge ins Leben gerufen. Das originellste Foto mit dem neuen Sessionsanstecker konnte einen sogenannten Spaß-Pass für alle Veranstaltungen der KG Kött on Kleen in der Session 2021/22 gewinnen.Durch die Aktion kam eine Spendensumme von 2690 Euro zusammen. Den Erlös überreichten nun Vorstandsvorsitzender Andreas Bongartz und Prinz Robert Daniels jeweils zur Hälfte an Dirk Thorand vom Verein Meerbusch hilft und an Michaela Danker von der Arche Noah in Büderich.