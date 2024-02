Karneval 2024 in Meerbusch Närrischer Gottesdienst in St. Mauritius

Die heiße Phase steht vor der Tür, und zu Karneval geht es in Meerbusch nicht nur auf den Straßen und in den Festsälen närrisch zu – sondern auch in der Kirche. Die katholische Gemeinde St. Mauritius und Heilig Geist in Büderich richtet in diesem Jahr wieder den jecken Gottesdienst gemeinsam mit den örtlichen Karnevalsvereinen Büdericher Heinzelmännchen und der KG Blau-Weiß aus.