Altweiber 2023 in Meerbusch Die Narren stürmen das Rathaus

Endlich wieder ein Rathaussturm auf der Dorfstraße, nach fünf Jahren Pause hätte man es kaum noch für möglich gehalten. Erst wurde das Rathaus saniert, dann kam das Virus. „Jetzt simma wieder da“, rief Moderator Michael Grogs und stimmte gleich ein dreifaches Helau mit den Jecken vor dem Rathaus an. Der Stadtsprecher trat wie die gesamte Verwaltungs-Mannschaft im „Meerschiff 1“ in schmucker Marineuniform an. Und zum Altweibersturm hatten sich aus allen Stadtteilen die Jecken zusammengefunden, die darauf brannten, endlich wieder richtig Karneval zu feiern. Bestens eingestimmt wurden sie von den Tanzgarden der Vereine Blau-Weiß, Heinzelmännchen und Kött on Kleen. Beim Männerballett der Fettnäpke aus Osterath hatte das Virus zugeschlagen. Doch ihr Ausfall wurde von den jungen Tänzerinnen (und einem jungen Tänzer bei Blau-Weiß) bestens genutzt: Sie zeigten ihr Können mit viel Schwung und ansteckend guter Laune. Das Publikum wippte und klatschte fröhlich mit. Von Kött on Kleen, die mit akrobatischen Einlagen begeisterten, gab es sogar eine Zugabe.