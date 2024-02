Karneval 2024 in Meerbusch Wagen der Heinzelmännchen ist startklar

Nun beginnt für die Heinzelmännchen erst einmal die heiße Phase der aktuellen Session. Am Donnerstag steigt um 14.11 Uhr im Gasthaus Krone die Altweiberparty. Mit dabei sind „Hermes und Band“, die Tanzgarden der Büdericher Heinzelmännchen und die Prinzengarde Blau-Weiß und DJ Bode. Am Rosenmontag wird im Anschluss an den Düsseldorfer Zoch, an dem der Verein traditionell teilnimmt, die After-Zoch-Party im Gasthaus Krone gefeiert. Dort wird man sich an Aschermittwoch auch ab 19 Uhr vom Hoppeditz verabschieden.