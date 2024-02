Karneval 2024 in Meerbusch Rathaus wird zum „Raumschiff Sonderprice“

Bürgermeister Christian Bommers hat sein Beigeordneten-Team für das traditionelle Event kurzerhand zur galaktischen „Sonderprice-Crew“ umfunktioniert. Gemeinsam mit vielen Kolleginnen und Kollegen aus der Stadtverwaltung und hunderten Jecken aus dem gesamten Stadtgebiet will die Mannschaft am Altweibertag „völlig losgelöst“ in „unendliche Weiten“ vorstoßen. Die Stadt Meerbusch, so will es das Bühnenbild von Günther Margielsky, wird nach erfolgreichem närrischen Raketenflug über die Karnevalstage die erste „Ständige Niederrheinische Vertretung auf dem Mond“ eröffnen. Standort: unmittelbar neben dem „Mare Serenitatis“, dem „Meer der Heiterkeit“.