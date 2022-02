Engagiert in Meerbusch : Karl-Heinz Rütten: Ein Strümper Tausendsassa wird 80

Engagiert in Meerbusch

Karl-Heinz Rütten feiert am 4. Februar 2022 seinen 80. Geburtstag. Foto: Mike Kunze

Strümp Strümp liegt Karl-Heinz Rütten seit acht Jahrzehnten ganz besonders am Herzen. Hier hat er seine Spuren hinterlassen, und am 4. Februar gratuliert ihm das Dorf zum runden Geburtstag.

Am 4. Februar feiert Karl-Heinz Rütten seinen 80. Geburtstag. Gerade im Strümper Vereinswesen ist der vielseitige Jubilar eine echte Größe. Die Liebe zu seinem Heimatort trieben den Tausensassa dabei ebenso an wie die Leidenschaft für den Fußball und die Freude am Schützenwesen.