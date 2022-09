Politik in Meerbusch : Karen Schomberg ist neue Grünen-Chefin

Politik in Meerbusch

Meerbusch Nach der Spaltung der Ratsfraktion wird die Osteratherin die Grünen gemeinsam mit ihrem Stellvertreter Joris Mocka führen. Der bisherige Vorsitzende hatte mit drei Mitstreitern eine eigene Fraktion gegründet.

(dsch) Nicht ganz eine Woche hat es gedauert, dass die Meerbuscher Grünen-Fraktion nach ihrer Spaltung wieder eine dauerhafte Spitze hat. Am späten Montagabend wurden die neuen Fraktionsvorsitzenden gewählt. Karen Schomberg, Diplomchemikerin aus Osterath, wird er Fraktion künftig gemeinsam mit ihrem Stellvertreter Joris Mocka, der ebenfalls aus Osterath stammt, vorsitzen. Beide wurden von den in der Fraktion verbliebenen Parteimitgliedern einstimmig gewählt.

Beide bedanken sich für so viel Zuspruch und Rückenwind aus der Fraktion und freuen sich auf die neuen Aufgaben, gemeinsam mit dem neuen Fraktionsteam. Joris Mocka wird sein Amt als Parteivorsitzender auf der nächsten Mitgliederversammlung zur Verfügung stellen, um die Eigenständigkeit des Grünen Ortsverbands Meerbusch zu wahren. „Aber“, so Joris Mocka in einer Presseerklärung, „die Zusammenarbeit zwischen Fraktion und Partei soll gerade im Hinblick auf politischen Nachwuchs mehr Gewicht bekommen.“