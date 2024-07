Unterhaltung in Meerbusch Radikaler Spaß und natürliche Intelligenz

Am Mittwoch und Donnerstag, 18. und 19. September, gastiert jeweils um 20 Uhr René Steinberg mit seinem Programm „Radikale Sparmaßnahmen“ am 25 Meter hohen Wasserturm. In seinem neuen Programm wird der 51-Jährige „radikal lustig, optimistisch, bunt und hat den Spaß im Auge“, so Stadtsprecher David Burkhardt. Steinberg reiche es mit Ernsthaftigkeit, Wut, Meckerei und Geschrei an der Ampel. „Deshalb ruft er auf zum großen Systemwechsel: Lasst uns jetzt und hier die Welt ein bisschen besser lachen!“