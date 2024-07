Kultur in Meerbusch Junge Künstler arbeiten in Matarés Atelier

In Büderich gibt es bekanntermaßen viele schöne Häuser. Das Mataré-Haus in der Dückersstraße 10 hebt sich dennoch von seiner Umgebung ab. Das ehemalige Atelierhaus von Ewald Mataré wurde von dem renommierten Künstler bis in den letzten Winkel geprägt, mit seinem Sinn für Formen und Farben, für Proportionen und Ästhetik. Wer in das Haus eintritt, befindet sich gleich in einer ganz eigenen Welt. Der Flur und Eingangsbereich ist in einem Rosé-Ton gehalten, das Wohnzimmer in leuchtendem Blau, die Küche in frischem Grün. Sehr harmonisch fügen sich Möbel, Teppiche zusammen mit den Bildern an den Wänden in die Räume ein. Durch die großen Fenster geht der Blick ins Grüne in den parkähnlichen Garten.