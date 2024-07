Jugendfarm in Büderich Arche Noah bildet ersten eigenen Tierpfleger aus

Gemeinsam haben Danker und Weigand das Gespräch mit dem Arbeitsamt gesucht, um Alternativen auszuloten. Die Möglichkeit, eine theoriereduzierte Ausbildung anzugehen, gibt es in den Tierpflegeberufen nicht. Danker nahm daraufhin Kontakt mit der Industrie- und Handelskammer auf und fragte an, ob sie Weigand selbst ausbilden könne. „Das hat man mir tatsächlich zugetraut, daher ist die Arche jetzt ein Ausbildungsbetrieb“, sagt die Leiterin zufrieden. Für sie ging es darum, ihrem Mitarbeiter den Rahmen zu bieten, den er braucht, um seinen beruflichen Weg zu gehen. In den vergangenen Jahren hat Basti Weigand neben seiner Arbeit und Ausbildung auf der Büdericher Jugendfarm die Berufsschule besucht, Danker hat ihm auch externe Praktika vermittelt. „Ich habe bei einem Tierarzt und im Tierheim Essen gearbeitet“, berichtet der nun fertig ausgebildete Tierpfleger, „dort habe ich die Teile des Berufs gelernt, die die Arche nicht bieten kann.“ So gehört unter anderem der Umgang mit Hund und Katze zum Ausbildungsumfang des Tierpflegers. Diese gibt es übrigens in drei Ausrichtungen – für die Arbeit in Zoos, Laboren oder in Tierheimen und Pensionen. Zu Letzterem zählt auch die Arche als Arbeitgeber.