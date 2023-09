Städtepartnerschaft Jugendliche aus Fouesnant besuchen Meerbusch

An die alte Tradition anknüpfend wurde am Abschiedsabend eine Soirée d’amitié in der evangelischen Kirche in Strümp organisiert, bei der auch Bürgermeister Christian Bommers vorbeischaute. Er überreichte den Gästen als Erinnerung eine Meerbusch-Tasche. Außerdem gab es als Geschenk ein spezielles T-Shirt, entworfen von Ben Dohmen, der in Lank mit „Soulshinefabrics“ ein Geschäft für nachhaltige Bekleidung betreibt. Finanziell unterstützt wurde der Jugendaustausch vom Verein zur Förderung der Partnerschaft zwischen Meerbusch und Fouesnant.