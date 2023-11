125 Jahre Bäckerei Wieler Fünf Generationen Backtradition

Man muss lange suchen, bis man in Meerbusch einen Handwerksbetrieb findet, der eine ähnlich beeindruckende Tradition aufzuweisen hat wie die Bäckerei Wieler. 1898 von Johann Wieler gegründet, blieb sie seitdem ununterbrochen im Familienbesitz – von Generation zu Generation. Inzwischen steuern zwei Frauen die Geschicke: Sylvia Wieler als Geschäftsführerin, ihre Tochter Hannah als Leiterin der Produktion. Die 24-Jährige ist gelernte Bäcker- und Konditormeisterin und absolviert gerade noch zusätzlich ein berufsbegleitendes BWL-Studium mit Schwerpunkt Bäckerei-Management. „Ich bin so froh, dass sie mir so toll zur Seite steht“, sagt Sylvia Wieler. „Mit Hannah übernimmt die fünfte Generation Verantwortung für unsere Bäckereien.“ Sieben Standorte sind es inzwischen in Meerbusch, dazu kommen zwei Filialen in Neuss und eine in Willich-Neersen. Produziert wird ausschließlich am Standort in Lank.