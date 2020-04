Johanniterstift : Altenheim erhält über 1000 Masken

Büderich Der Meerbuscher Johanniterstift hat nach einem Aufruf mehr als 1000 Masken als Spende bekommen. Es kamen auch Stoffe und sogar Schutzvisiere an. Der Leiter und sein Team bedanken sich.

Alle 130 Mitarbeiter des Johanniterstifts sind nun also mit Mund-Nasen-Schutz ausgestattet. Gespendet hätten teilweise Firmen, aber auch ganz viele Privatpersonen. „Es kamen Stoffe, Masken, sogar Visiere“, sagt Wacker. Zu viele Masken habe man aber nicht. Zum einen müssen sie ja täglich gewaschen werden, zum anderen brauche man welche für den Notfall. Sollte sich jemand im Seniorenheim infizieren, wird der Schutz umso wichtiger. Noch habe man keine Krankheitsfälle und auch keinen Verdacht auf welche. Aber Wacker will vorbereitet sein. Denn Altenheime sind besonders gefährdet in der Corona-Krise. Zum einen wegen des Alters und der Vorerkrankungen der Bewohner, zum anderen wegen ihrer räumlichen Nähe zueinander.