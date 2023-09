Street-Art aus Osterath Johannes Bär stellt Graffiti-Kunst aus

Die Fotos hat der 85-Jährige in Osterath aufgenommen und künstlerisch bearbeitet. Entstanden ist eine Mischung aus herkömmlichen Graffiti und Street-Art, der als Grundlage Motive von der alten Bahnunterführung Strümper Straße und der abgerissenen Tankstelle in Osterath dienen. „Ich wollte den Graffiti, die sich dort befunden haben, ein neues Gesicht geben“, erklärt Bär. Und er möchte etwas bewahren, was inzwischen verschwunden ist.