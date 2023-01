Kunst in der Apsis Licht und Schatten im Kirchenraum

Wie alle anderen Bilder trägt das in der Apsis hängende Kunstwerk statt eines Titels ein Haiku, ein Gedicht in klassisch-japanischer lyrischer Form. Mit „Licht und Finsternis. Am Himmel lichte Wolken. Tiefschwarzes Erdreich“ wird zusammengefasst, was diese dreiteilige Arbeit auszeichnet. Alle Bilder überzeugen mit Farbkompositionen. Dazu erklärt Johanna Sandau: „Ich trage viele Schichten auf, fange ganz zart an, nehme beispielswiese ein leichtes Grün, es folgt Rosé und dann wieder eine weiße Schicht. So kommt Bewegung in die Ansicht.“ Vorbild für diese Vorgehensweise war für sie schon während des Studiums der amerikanische Maler Mark Rothko: „Er hat bis zu 80 Schichten übereinandergelegt.“