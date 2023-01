Sport in Meerbusch Ein Leben lang Leidenschaft fürs Laufen

Seine Leidenschaft für Ausdauersport hatte Adomeit zuvor während seiner Bundeswehrzeit entdeckt. „Damals habe ich gemerkt, dass mir das liegt, und ich meist schneller als meine Mitstreiter war“, berichtet Adomeit. Seinen ersten Marathon absolvierte er 1980 und das in der respektablen Zeit von drei Stunden und 15 Minuten. Insgesamt schloss er in seinem Leben 55 Läufe über die berüchtigte Distanz von 42,195 Kilometern erfolgreich ab. Seine persönliche Bestzeit stellte er Anfang der 1990er sowohl beim Berlin- als auch beim Hamburg-Marathon auf, wo er jeweils nach 2:29 Stunden die Ziellinie überquerte. In der Folge räumte Adomeit zahlreiche Titel in verschiedenen Altersklassen ab. Er landete bei Deutschen, Nordrhein- oder Kreismeisterschaften ganz oben auf dem Treppchen, wurde fünfmal Europameister und auf der historischen Strecke von Athen nach Marathon einmal Weltmeister. Die meisten Medaillen liegen unbeachtet in der Schublade, nur die wenigsten Pokale hat er zuhause aufgestellt. „Meine Titel habe ich nie gezählt. Sie sind mir aber auch nicht so wichtig“, erzählt Adomeit.