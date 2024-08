Kultur in Meerbusch Jede Menge Kunst beim „Bunten Hund“

„Bunter Hund“ steht über der Eingangstür. Obwohl zwischen einzelnen Gastronomie-Betrieben im vorderen Bereich, Halle 26, des Areal Böhlers gewissermaßen eingebettet, ist nicht zu übersehen, dass es hier Kunst in großer Vielfalt gibt. Aber das, was Sabine Hoch-Himmighofen und Michl Himmighofen dort zeigen, übertrifft das Angebot vieler jener Off-Räume, in denen häufig ausschließlich Kunstakademie-Absolventen ihre Kunst zeigen. „Es gibt so viele tolle Autodidakten. Bei uns finden sie eine große Community und ein umfangreiches Veranstaltungsprogramm“, erklärt die Künstlerin Sabine Hoch. In der Dauerausstellung in der Kunsthalle „Bunter Hund“ auf dem Areal Böhler wird sehr anschaulich und einladend die von ihr erstellte experimentelle Acrylmalerei gemeinsam mit den von Michl Himmighofen angefertigten außergewöhnlichen Objekten und weiterer Handwerkskunst präsentiert. Zudem macht der Begriff „Atelier Kunst & Kurioses“ deutlich, dass hier aus voller Überzeugung „Kunst für jedermann“ gezeigt wird. Sabine Hoch und ihr Ehemann fassen ihren persönlichen Anspruch so zusammen: „Wir sind anders als andere Galeristen. Uns geht es immer um die Gemeinschaft, um das Wir.“ Dazu gehören andere Kunstschaffende jeglichen Genres.