Kultur in Meerbusch Andrang beim japanischen Abend

Lothar Beseler sprach die sich am Rhein verbreitenden japanischen Bräuche an: „Beim Japantag in Düsseldorf sehen wir junge Menschen, die sich als Manga-Figuren verkleiden. Vielleicht können wir heute mit der Generalkonsulin etwas teilhaben an den Geheimnissen Japans.“ Ebenfalls anwesend war die Präsidentin der Deutsch-Japanischen Gesellschaft am Niederrhein, Pia Tomoko Meid. Dazu sagte Lothar Beseler: „Ihre Gesellschaft hat die für Japan und Deutschland wichtige Aufgabe übernommen, die Beziehungen insbesondere in den Bereichen Kultur, Wissenschaft, Wirtschaft und Gesellschaft zu fördern.“ Auf dieser Basis bewegt sich auch Yurie Takagi, die seit 1971 in Deutschland lebt und in der Städtepartnerschaft Meerbusch/Shijonawate seit der Gründung im Dezember 2010 erfolgreich als Vorsitzende agiert. Sie hat großen Anteil an der Intensität der Städtepartnerschaft sowie an der Organisation dieser Soirée und zählt zahlreiche Gelegenheiten auf, die die Partner aus Shijonawate hier in Meerbusch erlebt haben: „Darunter den Sonnenblumensonntag, den Radwandertag oder den Rosenmontagszug.“