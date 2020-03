Städtepartnerschaft von Meerbusch : Japanische Kirschbäume am Meerbad blühen

Vor zwei Jahren wurden die japanischen Kirschbäume am Meerbad in Büderich gepflanzt. Foto: Stadt Meerbusch

Büderich Die blühenden Bäume sind ein Symbol für Hoffnung auf bessere Zeiten. Denn bedingt durch die Corona-Krise müssen alle Partnerschaftsaktivitäten zwischen Meerbusch und Shijonawate zurzeit ruhen.

(RP) Die Kirschbäume als Symbol der Städtepartnerschaft zwischen Meerbusch und Shijonawate am „Meerbad“ stehen in prächtiger Blüte. Zwei Jahre ist es her, dass Bürgermeisterin Angelika Mielke-Westerlage gemeinsam mit ihrem Amtskollegen aus der Partnerstadt Shijonawate, Shuhei Azuma, in Büderich drei junge japanische Kirschbäumchen pflanzte. Die Bäume gelten als Symbol für die wachsende und blühende Freundschaft zwischen beiden Städten.