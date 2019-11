Lesung bei Mrs. Books : Heimspiel für Jan Weiler

Der Erfolgsautor unterhielt sein Publikum bei Mrs. Books.

Witzig, unterhaltsam, lebhaft, locker – so präsentiert sich Jan Weiler in der Lanker Buchhandlung Mrs. Books. Der Erfolgsautor hat sein neuestes Werk „Kühn hat Hunger“ und damit ziemlich schlaue Alltagserkenntnisse mitgebracht. Dass er sich in diesem Buch von einer ganz anderen Seite zeigt, spiegelt sich auch bei seinem Auftritt in der Stadt, in der er lange gelebt und Abitur gemacht hat, wider.