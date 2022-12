Engagement in Lank-Latum Ohne Karl-Heinz Thelen geht (fast) nichts

Normalerweise organisiert Thelen mit seiner Truppe auch die Durchführung der Nikolausfeier, doch dieses Jahr kann er sich als Preisträger nicht im Hintergrund halten und überlässt das Praktische dem eingespielten Team. Karl-Heinz Thelen ist geborener Langst-Kierster. Seine Heimat ist der historische Nauenhof von 1768, den sein Vater bewirtschaftete. „Damals war alles noch sehr ländlich und idyllisch. Wir konnten auf der Straße spielen und Streiche machen“, erinnert sich der Preisträger schmunzelnd. Zur Schule ging er direkt um die Ecke an der Langster Straße. Das damalige Gebäude wurde gegen Widerstand des Heimatkreises vor rund 20 Jahren abgerissen und durch einen Neubau für die Feuerwehr ersetzt. 1960 begann Thelen eine Friseurlehre bei Friseur Kremer an der Düsseldorfer Straße. 1965 heiratete er seine Frau Marlene, mit der er eine Tochter hat. Auch nach der Ausbildung blieb er bei Kremer, bis ihn eines Tages der damalige Leiter des städtischen Grünflächenamtes ansprach, ob er nicht bei der Stadt anfangen wolle. Gesagt, getan. Von der Grünflächenkolonne arbeitete er sich bis zum stellvertretenden Amtsleiter hoch, ehe er 2008 in den Ruhestand trat. Nebenbei blieb er aber seinem erlernten Beruf treu und richtete sich einen kleinen Friseursalon in seinem Wohnhaus in Langst-Kierst ein. Selbst über seinen Ruhestand bei der Stadt Meerbusch hinaus kamen nach wie vor viele alte Stammkunden in seinen kleinen Salon. Die im Rahmen der Corona-Krise erlassenen Regularien konnten allerdings aufgrund der stark begrenzten Platzverhältnisse nicht umgesetzt werden. Daher entschloss sich Thelen im Jahre 2020 zur Aufgabe seines Geschäfts.