Krisensicherheit in Meerbusch So zombiesicher ist Meerbusch

Wenn heute Abend wieder Scharen von Hexen, Gespenstern und Monstern von Tür zu Tür ziehen, besteht natürlich kein Grund zur Panik: Schließlich ist Halloween und die Schreckgestalten lassen sich in der Regel durch Süßigkeiten besänftigen. Was aber würde geschehen, wenn Meerbusch nicht etwa durch harmlose Gruselfans in Verkleidungen, sondern durch echte Untote heimgesucht würde, weil eine Epidemie auftritt, die die Einwohner in seelenlose Wiedergänger verwandelt?