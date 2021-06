Bildung in Meerbusch : Neuer Träger für Kindergarten

Der Kindergarten Maxi-Mo im denkmalgeschützten Großisselhof liegt idyllisch im Naturschutzgebiet. Foto: ISR International School on the Rhine Neuss/Düsseldorf

Büderich Die International School on the Rhine Düsseldorf/Neuss erweitert ihr Angebot und integriert die Einrichtung Maxi-Mo in Büderich. Zu der Besonderheit des seit 2009 bestehenden Maxi-Mo im denkmalgeschützten Großisselhof gehört die idyllische und verkehrsberuhigte Lage im Naturschutzgebiet.

(RP) Die ISR International School on the Rhine Neuss/Düsseldorf erweitert ihr Angebot und integriert als neuer Träger den Kindergarten Maxi-Mo in Büderich. Rund 20 Kinder im Alter von einem bis sechs Jahren werden dort aktuell betreut und unterrichtet. „Wir haben schon längere Zeit nach einem Partner gesucht. Ich freue mich sehr, dass dieser Ort für Kinder, den ich mit viel Liebe und Leidenschaft aufgebaut habe, langfristig erhalten bleibt und unseren Kindern auch weiterhin die besten Lern- und Entwicklungsmöglichkeiten bieten wird“, sagt Angela Huberti, bisherige Trägerin des Kindergartens Maxi-Mo.

Dass sie und ihre Familie mit Peter Soliman, geschäftsführender Gesellschafter der ISR, ins Gespräch gekommen sind, lag nahe. „Da die frühkindliche Spracherziehung für uns eine wichtige Rolle spielt und es bisher schon englischsprachige Angebote gab, passt eine Kooperation perfekt. Wir sind froh, dass Maxi-Mo nun in den ISR-Verbund integriert und gezielt weiterentwickelt wird.“

Im Fokus steht in den folgenden Wochen eine vertrauensvolle Phase des Übergangs sowie des Kennenlernens. „Uns ist besonders wichtig, die Familien, das Team und auch das Konzept zu verstehen und dieses im Sinne der Kinder weiter zu verbessern“, so Peter Soliman. Huberti ergänzt: „Da wir bisher bereits großen Wert auf spielerisches Lernen sowie die Entwicklung individueller Fähigkeiten und Sozialkompetenz gelegt haben, gab es bereits in der Vergangenheit viele Gemeinsamkeiten von ISR und Maxi-Mo. All das wird den Übergang sehr einfach machen, vor allem auch für die Kinder.“ Zu den Unterschieden wird in Zukunft gehören, dass die Meerbuscher Dependance – unabhängig von den regulären Schulferien an der ISR Neuss – weiterhin fast ganzjährig geöffnet sein wird. Zudem weitet die ISR durch die neue Einrichtung ihr eigenes Konzept aus und betreut damit in Zukunft auch Kinder im Alter von einem bis drei Jahren. „Eine wichtige und vielversprechende Erweiterung, welche das pädagogische Konzept der ISR bereichert“, sagt Peter Soliman. Zudem bleibt es im Maxi-Mo bei Deutsch als Kindergartensprache mit einem ohnehin bereits bestehenden bilingualen Angebot.