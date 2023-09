Ausbildung in Meerbusch Mit 29 Jahren drückt Alireza Talebi erneut die Schulbank

Alireza Talebi hat am 1. August bei Holger Beckmann als Auszubildender Fachinformatiker/Anwendungsentwicklung angefangen. „Wir duzen uns alle und sind eigentlich wie Freunde“, sagt Talebi schon nach den ersten Tagen. Talebi ist gemeinsam mit seiner Frau – „Hier ist sie meine Freundin“ (weil die Hochzeitsurkunde aus dem Iran noch nicht angekommen ist). 2018 sind sie nach Deutschland gekommen, waren im Flüchtlingsheim untergebracht und haben Deutschkurse absolviert. Alireza Talebi hat in Hannover ein Studienkolleg besucht. „Mein Ziel war es eigentlich, an einer Universität zu studieren“, erinnert er sich. Doch dieses Informatikstudium schien ihm zu theoretisch und deshalb entschied der sich, an der Hochschule Niederrhein Informatik zu studieren. „Aber das war nicht besser dort, es war reinste Theorie. Und so brach ich nach einigen Semestern wieder ab“, sagt der Auszubildende mit Wohnsitz in Düsseldorf. In Zusammenarbeit mit der Agentur für Arbeit hat er dann Bewerbungen geschrieben, denn er wollte unbedingt praktisch arbeiten. „Das geht vielen Studienabbrechern so“, sagt Beckmann. An den Unis und Hochschulen werde angewandte Mathematik gelehrt und nicht Informatik. Das führe zu den zahlreichen Studienabbrüchen.