Interview Michael Betsch „Wir wollen keine lückenhaften Grabflächen“

Meerbusch · Der Leiter des Grünflächenamtes erklärt, wie die Stadt Friedhöfe mit Parkanlagen verbinden und so effektiver nutzen will. So soll auch langfristig dafür gesorgt werden, dass die Gebühren, die die Stadt erhebt, nicht weiter angehoben werden müssen. Im neuen Jahr sind diese Gebühren in Meerbusch um durchschnittlich 20 Prozent gestiegen.

03.01.2023, 16:00 Uhr

Die Stadt will lückenhafte Gräberfelder wie hier auf dem Osterather Friedhof langfristig in Parkanlagen umwandeln. Foto: RP/Dominik Schneider