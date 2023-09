Interview mit Förster Lukas Lenneps-von Hagen „Waldgesundheit ist auch Menschengesundheit“

Info

Termin Am Sonntag, 17. September, findet anlässlich der Deutschen Waldtage eine Führung für Kinder und Familien durch den Herrenbusch mit Förster Lukas Lenneps-von Hagen statt. Die jungen Teilnehmer können ab 10 Uhr den heimischen Wald und seine Bewohner erkunden und kennenlernen. Treffpunkt ist am Waldrand vom Herrenbusch am Feldweg in Richtung Haltestelle Schillerstraße/ Parkplatz Latumer See. Eine vorherige Anmeldung ist nicht erforderlich.

Infos Details zur Führung sowie Infos zu den Deutschen Waldtagen und weitere Aktionen finden sich online unter www.deutsche-waldtage.de.