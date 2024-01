Interview mit Hans-Günter Focken, Meerbusch gegen rechts „Diese Bewegung darf nicht verpuffen“

Focken Das planen wir im Augenblick nicht. Ich habe den Eindruck, dass in der Region aktuell sehr viel passiert – in Düsseldorf, in Neuss, in Krefeld, in Dormagen. Wir wollen nicht, dass die Veranstaltungen um Teilnehmer konkurrieren. Deswegen werden wir hier in Meerbusch nicht zur Demo aufrufen – aber wir rufen mit Nachdruck dazu auf, sich in den anderen Städten zu beteiligen. Das werden wir auch selbst tun – am Samstag fahren wir zur Demo nach Düsseldorf, und am vergangenen Wochenende waren wir in Köln mit dabei. Diese Bewegung ist etwas Großartiges und darf nicht verpuffen. Wir bitten alle Meerbuscher, Kante gegen rechte Gesinnungen zu zeigen.