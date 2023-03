Integration in Meerbusch Fußball-Freunde Büderich leben die Vielfalt

Dass die FFB eine so heterogene Gruppe und damit ein Beispiel für Vielfalt und gelebte Integration werden, hätte Peters bei der Vereinsgründung selbst nicht erwartet: „Das war damals gar nicht unser explizites Ziel. Trotzdem freuen wir uns, dass es sich in diese Richtung entwickelt hat.“ Der Vorsitzend und seine Mitstreiter wünschen sich, dass Verein in Zukunft noch weiterwächst. Peters: „Wir würden gerne noch mehr Leute abholen und ins Vereinsleben zurückbringen, die bisher noch nicht das richtige Team für sich gefunden haben.“ Infos im Internet unter www.ffb22.de oder beim Vorsitzenden Roland Peters per Telefon unter 0170 2200401 oder per E-Mail unter kontakt@ffb22.de