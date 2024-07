Handel in Meerbusch Abschied vom Kult-Laden Botex

Ja, ist denn bald schon wieder Weihnachten? Vom Wetter her würde es (fast) passen. Jedenfalls stapeln sich im Botex-Laden in Strümp auf langen Regalen gleich rechts neben dem Eingang Advents-Dekorationen, beleuchtete Schneemänner, Christbaumkugeln, Plätzchendosen und Nikoläuse in allen Variationen. Der erste Ständer mit den Grußkarten ist ganz und gar bestückt mit Weihnachtsmotiven. Weiter hinten lagern Pudelmützen und dicke Wollsocken. Und gerade verlässt eine Kundin das Geschäft, unterm Arm einen Adventskranz aus Metall. Sobald sich Lücken auf den Borden auftun, werden sie von der Filialleiterin wieder mit neuer winterlicher Ware geschlossen.