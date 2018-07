Inge Rose ist die neue Heimatshopperin für Meerbusch

Als es den Backstand auf dem Markt in Nierst noch gab, hat Inge Rose dort ausgeholfen. Foto: RP/Dackweiler Ulli

Meerbusch hat eine neue Heimatshopperin. Es ist die 70-jährige Inge Rose aus Nierst. Der Spruch, mit dem sie sich beworben hat: „Ich bin Heimatshopper weil...meine kurzen Beine die kurzen Wege lieben!“

(ak) Damit begeisterte sie die Jury, die sie daraufhin anrief und von der Wahl berichtete. Inge Rose war platt am Telefon. „Ne, jetzt bin ich aber überrascht“, jubelte sie. Sie freut sich drauf, im August fotografiert zu werden, um dann die Bushaltestelle mit ihrem Foto zu schmücken. Und natürlich freut sie sich aufs Heimatshoppen Anfang September.

Inge Rose lebt seit 1960 in Nierst, hat bis zur Rente als Verkäuferin gearbeitet - zuletzt bei Bäcker Bölte - und ist mehrfach ehrenamtlich aktiv: in der Sterbekasse, im Karneval der katholischen Frauengemeinschaft, im Bürgerverein, aber vor allem in der Seniorenarbeit im Ortsteil.