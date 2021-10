Netzwerken in Meerbusch : In-Treff fast in Meerbuscher Hand

Büderich Beim Netzwerktreffen auf dem Areal Böhler wurde auch Geburtstag gefeiert. Unternehmer Ulrich Wimmer freute sich über nachträgliche Glückwünsche zu seinem 64.

Es hat Tradition, dass die, die seit dem letzten Treffen Geburtstag hatten, eine feine Schokoladentorte bekommen. Und so konnte Unternehmer Ulrich Wimmer noch nachträglich viele Glückwünsche zu seinem 64. Geburtstag annehmen. An seinem Tisch eine komplette Meerbusch-Delegation: Margarete Gänzler, Hoteldirektorin von Intercity in Düsseldorf, lebt schon seit Jahren in Lank-Latum, Caterer Georg Broich ist quasi Hausherr auf dem Areal, lebt mit seiner kleinen Familie auch in Büderich, Heike Reiss ist ehemalige Wirtschaftsförderin und wohnt ebenfalls in Meerbusch, Ex-Karnevalsprinz und Unternehmer Michel Schweers lebt in Osterath, und Elektrotechniker Oliver Knedel hat seine Firma in Strümp.