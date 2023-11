Kunst in Meerbusch „Sonnenstunden“ in der Apsis

Grau, nass und ungemütlich. So präsentiert sich in der Regel der Monat November. Aber auch für die Stimmung in dieser Jahreszeit gilt das Zitat „Die Hoffnung stirbt zuletzt“. Wie das aussehen kann, welche Lichtblicke uns auch in der Natur im vorletzten Monat des Jahres überraschen können, ist jetzt in der Evangelischen Kirche Osterath zu sehen. In der Reihe „Kunst in der Apsis“ zeigt die 1986 in Osterath geborene und noch heute dort lebende Künstlerin Nicole von Schack-Lutz Bilder, die unter dem Titel „Sonnenstunden“ stehen.