Spielplatzangebot in Meerbusch : Stadt gibt Spielplätze Goethestraße und Am Lindchen auf

Stadt gibt Spielplätze Goethestraße und Am Lindchen auf

Spielplatzangebot in Meerbusch

An der Goethestraße wurde der Spielplatz abgebaut. Foto: Simone Mocka

Osterath Beide Orte waren besonders bei Eltern mit kleinen Kindern beliebt. Die Stadt hat das Ziel, langfristig ein qualitativ hochwertiges Spielangebot zu schaffen. Dafür wurde vor zwei Jahren ein Spielplatzkonzept verabschiedet.

Als Simona Mocka vor einiger Zeit mit ihren beiden Töchtern zum Spielplatz in der Goethestraße ging, erlebte sie eine Überraschung. Der kleine Spielplatz war komplett abgebaut. „Ich wusste, dass es passiert, aber auf den Zeitpunkt war ich nicht gefasst“, sagt die berufstätige Mutter. Bereits zuvor war der Spielplatz Am Lindchen abgebaut worden. „Das war für uns noch schwieriger, denn unsere Tagesmutter war dort täglich mit unseren Töchtern“, sagt die Osteratherin.

Vor zwei Jahren hatte die Stadt ein Spielplatzkonzept verabschiedet und im Vorfeld Eltern zu ihren Wünschen befragt. Auch Familie Mocka hatte sich damals zu Wort gemeldet. Sie hatte sich dafür stark gemacht, dass Geräte von den nun aufgegebenen Spielplätzen, die besonders für kleine Kinder bis drei Jahren geeignet sind, an anderen Plätzen in Osterath wiederverwendet werden.

Das Ziel der Stadt sei es, langfristig ein qualitativ hochwertiges und bedarfsgerechtes Angebot zu schaffen, erklärt Bereichsleiter Michael Betsch. Aufgrund der Randlage, der überalterten Ausstattung und der geringen Spielvielfalt sei der Platz Am Lindchen nur wenig genutzt worden. Der Standort wurde vor allem auch deshalb aufgegeben, weil es eine große Überschneidung mit dem Einzugsbereich des Spielplatzes an der Insterburger Straße gebe. Dort wurde im vergangenen Jahr das Angebot für Kinder unter drei Jahren aufgewertet.

Das bestätigt auch Simone Mocka. Allerdings sei der großflächige Platz an der Insterburger Straße am frühen Morgen stark besucht, weil der nahe Kindergarten ihn zu dieser Zeit nutzt. Die kleineren Kinder seien dann oft von den größeren abgelenkt, dass sie gar nicht selbst zum Spielen kommen. Dass der Platz an der Insterburger Straße überlaufen sei, sei der Verwaltung bislang nicht bekannt. „Gerne werden wir die Situation bei guter Witterung beobachten und bei Bedarf hierauf reagieren“, teilt Betsch mit.