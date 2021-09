Vereine in Meerbusch : Ein Bücherschrank für Ilverich

Ilverich Der Bürgerverein hat sich dafür eingesetzt, dass auf dem Dorfplatz „ein geselliger Treffpunkt für Bücherfreunde“ entsteht. Auch in Nierst und Langst-Kierst gibt es nun Bücherboxen. Paten kümmern sich um die Pflege.

Zerfledderte Wälzer haben in der Bücherbox auf dem Dorfplatz in Ilverich nichts verloren. „Da sind wir radikal“, sagt Carola D’ham, die sich gemeinsam mit ihrer Freundin Katja Schurse um die Pflege des neuen Bücherschranks auf dem Dorfplatz in Ilverich kümmert. „Das ist hier schließlich kein Ablageplatz für alte Schinken.“ Vielmehr sollen die Dorfbewohner dort stöbern, schöne Bücher finden oder selbst welche hineinstellen. „Bislang sind wir sehr glücklich über die Auswahl. Was vielleicht noch ein bisschen fehlt, sind Kinderbücher“, sagt die Ilvericherin, die sich selbst schon ein Buch von Jan Weiler aus dem Schrank genommen hat.

„Unser Schrank am Rande des Dorfplatzes sieht wunderschön aus und wird vom ersten Tag an rege genutzt“, freut sich Torsten Schmitt, Vorsitzender des Bürgervereins Ilverich. „Ich sehe dort immer wieder Leute rumkramen und hoffe, dass die Dorfbewohner dieses Angebot weiter aktiv nutzen.“ Damit möglichst viele Bürger von dem neuen Schrank erfahren, hat der Bürgerverein eigens rund 350 Flyer erstellt und verteilt. Und Schmitt selbst hat gleich mehrere vegetarische Kochbücher in die Bücherbox gestellt. Denn alle Genre sind willkommen, erklärt Patin Carola D’ham: Romane, Koch-, Sach- und Kinderbücher, auch Bücher in Fremdsprachen. Einmal in der Woche wird sie künftig gemeinsam mit ihrer Freundin das Angebot prüfen. „Wir sortieren nicht nur alte Bücher aus, sondern auch solche, die nicht aktuell oder absolut uninteressant sind. Die bringen wir dann zum Wertstoffhof.“ In Düsseldorf, wo ebenfalls mehrere Bücherboxen stehen, hat sie beobachtet, dass einige Leute den Schrank dafür nutzen, um alte Bücher vom Dachboden oder aus dem Keller los zu werden. „Glücklicherweise ist das in Ilverich bislang gar nicht vorgekommen“, so D’ham. „Wir haben in unserer Bücherbox ein wirklich aktuelles und attraktives Bücherangebot.“