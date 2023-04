Freizeit in Meerbusch Camping-Saison am Rhein ist eröffnet

In den letzten Tagen haben Rainer Breitbach, sein Partner Markus Brix und die Mitarbeiter des Rhein-Campingplatzes in Langst-Kierst am Fähranleger 180 Tonnen Material bewegt. Nun, zur Eröffnung im April steht alles wieder an der richtigen Stelle: Die Rezeption steht an der Schranke zur Anmeldung bereit. Die Sanitär-Container haben Wasseranschluss, und der Container für die Tropicana-Bar wird noch für die Eröffnung der Bar Ende des Monats herausgeputzt. Und auch die Fassunterkunft steht für Gäste bereit.