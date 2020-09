Kostenpflichtiger Inhalt: Meerbusch nach der Stichwahl : So geht es nach der Bommers-Wahl weiter

Der neue Bürgermeister für Meerbusch: Christian Bommers (CDU) vor dem Rathaus. Foto: Ja/Anne Orthen (ort)

Meerbusch Marcel Winter, der in der Stichwahl unterlag, will sich weiter politisch einbringen. Die CDU startet am Dienstag mit Sondierungsgesprächen. Grüne, FDP und SPD setzen im neu zusammengesetzten Rat auf Bommers als Moderator.