Baustellen in Meerbusch : Kita an der Lötterfelder Straße wächst mit Fertigbauteilen

Kita an der Lötterfelder Straße wächst mit Fertigbauteilen

Baustellen in Meerbusch

Büderich Ende November war der Spatenstich. Zurzeit entsteht bereits das Obergeschoss der zweigeschossigen Einrichtung in Büderich. Die Kita soll im August bezugsfertig sein.

(RP) Die Arbeiten an der neuen Kita an der Lötterfelder Straße in Büderich schreiten gut voran. Nachdem Ende November vergangenen Jahres der Spatenstich für die sechsgruppige Kita gesetzt wurde, entsteht zurzeit bereits das Obergeschoss der zweigeschossigen Einrichtung. Möglich machen das vorgefertigte Holzrahmenbauteile, die vor Ort nur noch zusammengesetzt werden.