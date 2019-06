Pächterwechsel im Forum Wasserturm steht an : Gesucht: neuer Wirt fürs Forum

Nach sieben Jahren will Nüsret Seval die Gastronomie im Forum Wasserturm in Lank abgeben. Sie und die Stadt suchen jetzt einen Nachfolger. Foto: Georg Salzburg(salz)

Pächterin Nüsret Seval gibt nach sieben Jahren auf. Das Bistro ist ein wichtiger Anlaufpunkt für die Gäste der Veranstaltungen im Wasserturm.

In der Meerbuscher Gastronomie-Szene hat das „Bistro am Turm“ ein Alleinstellungsmerkmal – es dient vor allem als „Theater-Café“ für die Veranstaltungen im Forum Wasserturm. Als das Bistro 2012 von Nüsret Seval gepachtet wurde, galten allgemeine Öffnungszeiten.

Bis 2016 zahlte sie an die Stadt die komplette Pacht: „Aber zusammen mit den hohen Strom- und Wasserkosten war das für mich nicht mehr tragbar. Die Umsätze variierten sehr.“ So einigte sich Nüsret Seval mit Claus Klein, Bereichsleiter Immobilien der Stadt Meerbusch, auf Öffnungszeiten bei Veranstaltungen und am Wochenende sowie eine damit einhergehende reduzierte Miete und nahm neben der Führung des Bistros einen Vollzeitjob an.