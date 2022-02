Sturm in Meerbusch : Wochenmarkt am Freitag in Osterath wegen Sturm abgesagt

Wochenmarkt am Freitag in Osterath wegen Sturm abgesagt

Sturm in Meerbusch

Auch in Meerbusch soll es in den kommenden Tagen stürmisch bleiben. Foto: dpa/Bernd Thissen

Meerbusch Wegen erneuter Sturmwarnungen sagt die Stadt den Wochenmarkt in Osterath am Freitag ab. Für die ebenfalls abgesagte Ratssitzung gibt es mittlerweile einen Nachholtermin.

Laut Mitteilung des Deutschen Wetterdienstes werden für Freitag, 18. Februar, in ganz Nordrhein-Westfalen erneut verbreitet Sturm und schwere Sturmböen erwartet. Für die Nachmittagsstunden liegt eine Vorabinformation vor Unwetter wegen Orkanböen vor. Deshalb hat die Stadt Meerbusch den Wochenmarkt am Freitag in Osterath abgesagt.