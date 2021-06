Tiere in Meerbusch : Freiwillige Helfer retten Kitze und Küken

Dieses Kitz wurde in Lank entdeckt und geborgen. Das Tier wird vom Helfer in Gras gehüllt, damit es keinen Menschengeruch annimmt. Foto: KJS Neuss

Nierst/Lank-Latum Die Mahd bedeutet für Rehkitze, die im hohen Gras liegen, Lebensgefahr. In Lank-Latum hat ein Jäger mit seiner Wärmebilddrohne Wildtiere entdeckt. Die Jagdgesellschaft Nierst vergrämt die Tiere mit Geräten, die Töne abgeben.

Sie sind niedlich mit ihren großen braunen Augen, den staksigen Beinen und dem weichen Fell mit den weißen Punkten. Doch die Rehkitze, die regungslos im hohen Gras liegen, leben im Moment sehr gefährlich. Denn die Bauern mähen gerade jetzt im Frühjahr ihre Wiesen und „übersehen“ dabei möglicherweise die von den Müttern abgelegten Kitze. Aber in Meerbusch gab es in den vergangenen Tagen gleich zwei Einsätze, bei denen Rehkitze gerettet werden konnten.

Zwei Kitze konnten jetzt durch den Einsatz einer Wärmebilddrohne zwischen Latumer See und Herrenbusch gerettet werden. Landwirt Stephan Münks hatte einen befreundeten Jäger angesprochen und ihn gebeten, mit seiner Drohne die Wiese abzufliegen, da er sicher war, dass dort Kitze liegen würden. Das Zwillingspaar wurden gesichtet und von Helfern vorsichtig – mit Handschuhen in Gras gehüllt – gerettet. Denn nur weil kein Menschengeruch an den Jungen haftete, konnten Ricke und Kitze nach der Aktion wieder zueinander finden. Landwirt Münks fuhr bei seiner Mähaktion außerdem einen großen Bogen um ein Fasanengelege mit sechs Küken. Sämtliche Küken und Kitze sind in Lank-Latum also wohlauf.