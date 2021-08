Meerbusch spart Energie : Stadt setzt auf weitere LED-Straßenlaternen

In Lank an St. Stephanus wurden bereits im vergangenen Jahr neue LED-Strahler montiert. Foto: Stadt meerbusch/Stadt Meerbusch

Meerbusch Bereits 1200 neue Laternen sind installiert. Weitere 720 energieeffiziente Leuchten sollen ab diesem Jahr folgen. Förderantrag wurde positiv beschieden.

Energie bei den Straßenlaternen einzusparen, hat in Meerbusch eine längere Vorgeschichte. Im Jahr 2006 hatte der Stadtrat die Nachtabschaltung der Laternen in Nebenstraßen beschlossen, um so Strom zu sparen. Zehn Jahre später, im Jahr 2016, machte der Stadtrat diese Entscheidung rückgängig. Da dadurch aber sowohl ein höherer Energiebedarf als auch Mehrkosten entstünden, setzte die Verwaltung mit einem umfangreichen Sanierungskonzept auf die Umrüstung der Laternen auf LED-Technik.

Hauptsächlich alte Anlagen, in denen noch Quecksilberdampf-Hochdrucklampen betrieben wurden, sollten ersetzt werden. „Auch andere alte und ineffiziente Leuchtensysteme werden nach und nach ausgetauscht“, berichtet Rippers. Außerdem werden die Laternen am späten Abend bis zum frühen Morgen mit zusätzlichen Steuerbausteinen gedimmt, um so den Energiebedarf weiter zu verringern. In einer Maßnahmenliste werden die betroffenen Straßen, zusammen mit weiteren Informationen zu den anstehenden Arbeiten, demnächst auf der städtischen Internetseite unter www.meerbusch.de aufgeführt. „Die Reihenfolge der Maßnahmen ist nicht festgelegt. Sie wird mit der jeweils beauftragten Firma abgestimmt, um einen zügigen Ablauf mit rechtzeitiger Information der Anwohner zu gewährleisten“, sagt Rippers. Neben der Austauschaktion wird zusätzlich der städtische Elektrobetrieb intakte Leuchten auf LED-Technik umrüsten, um weitere Energieeinsparungen zu erzielen.